Incendio in una conceria: danni all'impianto di filtraggio

Personale del distaccamento di Castelfranco è intervenuto in via 25 luglio nel comune di Santa Croce sull’Arno con tre auto mezzi per un incendio che ha interessato l’impianto di filtraggio delle polveri di una conceria.

Per cause in corso di accertamento le calze di filtraggio delle polveri dell’impianto di aspirazione della lavorazione della pelle si sono incendiate. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero all’interno del fabbricato. Danni limitati all’impianto di filtraggio, non ci sono persone interessate.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno