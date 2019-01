Incidente a Camaioni sulla SS67, ferita una 29enne: Tosco Romagnola chiusa

Poco dopo le 8 di oggi, venerdì 11 gennaio, si è verificato un incidente poco fuori Camaioni, al confine tra il comune di Montelupo Fiorentino e quello di Lastra a Signa. Ancora non sono arrivate conferme ufficiali ma pare che i feriti siano due, ma le condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto sulla Tosco Romagnola Nord e ci sono state alcune disposizioni importanti per il traffico della SS67.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e i vigili del fuoco, chiamati a estrarre dall'abitacolo di una vettura una giovane di 29 anni, rimasta incastrata dopo lo scontro. Presenti anche l'automedica e due ambulanze - una della Misericordia di Montelupo e una della Misericordia di Empoli - che hanno portato i feriti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli.

Come ha annunciato sui social il vice sindaco di Montelupo Lorenzo Nesi, al momento la statale è chiusa per le operazioni di soccorso ed è vivamente consigliato l'utilizzo di strade alternative.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

