Jova Beach Party, 2.000 biglietti per i residenti di Viareggio

Prevendite riaperte per la tappa di martedì 30 luglio a Viareggio del Jova Beach Party, l’attesissimo tour estivo 2019 di Jovanotti.

2.000 biglietti, riservati ai soli residenti nel Comune di Viareggio, saranno disponibili domenica 20 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la biglietteria de La Zattera (viale Regina Margherita 1), sulla Passeggiata di Viareggio.

Gli acquirenti si dovranno presentare alla cassa un documento d’identità in corso di validità dal quale risulti il comune di residenza. Ogni residente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

Eventuali invenduti di questo lotto di biglietti saranno messi in vendita, anche per i non residenti di Viareggio, dal 21 gennaio nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it - www.tridentmusic.it.

«Un segnale importante di attenzione per Viareggio che ha visto la data, in programma per il 30 luglio, sold out in pochi giorni – commenta il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro -. Abbiamo chiesto la possibilità di mettere altri biglietti in vendita così da permettere in particolare ai residenti della città che ospiterà l’evento di potervi partecipare: l’organizzazione ha accettato e per questo li ringraziamo».

«L’evento è importantissimo, e coinvolgerà non solo la spiaggia della Darsena ma l’intera comunità – continua il primo cittadino – tanto che sono in programma in questi giorni diverse riunioni con le categorie per predisporre pacchetti e offerte ad hoc».

Prezzo biglietto compreso diritto di prevendita 59,80 euro. Il Jova Beach Party avrà luogo martedì 30 luglio dalle ore 16 alla Spiaggia del Muraglione di Viareggio.