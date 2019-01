Manovra, mobilitazione PD. Domani Bonafè al volantinaggio di Isolotto

Il Partito Democratico scende in strada in tutta Italia domani, sabato 12 gennaio, per l’iniziativa “Mille no alla manovra delle tasse e delle bugie”.

In Toscana sono quasi 200 i punti, tra vie, piazze e mercati, dove volontari, dirigenti e amministratori democratici spiegheranno punto per punto i provvedimenti sbagliati della manovra di bilancio del governo Lega - 5 Stelle.

La segretaria regionale del Pd toscano ed eurodeputata Simona Bonafè sarà alle 11.30 al volantinaggio presso la passerella pedonale dell'Isolotto a Firenze (lato mercato Piazza dell'Isolotto).

Ci saranno anche dirigenti del partito, parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali.