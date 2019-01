Mensa 2019 a Rignano, calendario dedicato ai diritti dell'infanzia

E’ in consegna da oggi, a cura dei singoli istituti scolastici, il Calendario della Mensa 2019 proposto dall'Amministrazione comunale di Rignano sull’Arno e curato dallo staff del Servizio Mensa e dall’Ufficio Scuola.

Come di consueto un testo introduttivo, a cura del Sindaco, apre la pubblicazione che, per l’anno in corso, è legata al trentesimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia che cadrà il prossimo 20 novembre 2019.

“L'adozione della convenzione internazionale è stata una pietra miliare per i diritti dei bambini”, ricorda il Sindaco Daniele Lorenzini. “Per la prima volta i bambini non sono stati visti come oggetti passivi che dovevano essere assistiti, ma come persone che partecipano attivamente alle decisioni da prendere.

Solo con il passare del tempo è possibile verificare se la convenzione sia davvero rispettata e vedere se i bambini sono protetti, rispettati e a loro agio in un ambiente senza alcun tipo di violenza fisica o psicologica.

Da parte nostra abbiamo deciso di dedicare questo calendario alla riflessione e alla diffusione della Convenzione, un testo ancora attuale ai nostri giorni. Siamo sicuri che coloro che usufruiscono della mensa - che da anni chiamiamo ‘il più grande ristorante di Rignano’ - siano genitori consapevoli di una battaglia di civiltà che riguarda tanto i bambini di oggi quanto gli adulti di domani.

La forza della nostra Comunità, infatti, nasce dalla condivisione di valori ed esperienze che partono, fin da piccoli, negli spazi della ristorazione comune e, con la stessa cura che quotidianamente poniamo nella qualità del cibo, vogliamo pensare al futuro dei bambini”.

Ogni mese dell’anno è accompagnato da un disegno e da un passo della Carta dei Diritti.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno