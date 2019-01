Non paga pedaggi e ha il suv senza revisione: multato 48enne applicando il Dl Sicurezza

Utilizzando un SUV con targa straniera, un commerciante 48enne ha collezionato oltre 5.000,00 € di pedaggi autostradali non pagati. Nella sera di mercoledì 9 gennaio a Pontassieve è stato però sottoposto a controllo dai carabinieri che, oltre a denunciarlo per truffa, gli hanno sequestrato il veicolo, peraltro privo di revisione.

Applicando l'articolo 93 comma 1bis del recente Decreto Sicurezza, i militari gli hanno contestato verbali per oltre 1.500,00 €; inoltre, qualora il trasgressore non si metta in regola entro 180 giorni, per lui scatterà la confisca del veicolo.

