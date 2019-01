Nuova tubatura a Uliveto Terme, al via i lavori

Acque SpA comunica che inizieranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione della nuova tubazione lungo via XX Settembre a Uliveto Terme: un intervento necessario a risolvere alla radice i recenti problemi legati ai guasti verificatisi, in rapida successione, sulla vecchia infrastruttura, evidentemente deterioratasi in modo repentino.

"Avevo chiesto ad Acque - spiega il Sindaco Juri Taglioli - una verifica preventiva della tubazione, prima dell'asfaltatura, ma in seguito a questa non sembrava ci fossero problemi salvo poi, come rilevato, l'insorgere di questo deterioramento. Di conseguenza ho subito concordato con Acque un'immediata sostituzione della tubazione danneggiata".

Con l’inizio della prossima settimana verrà apposta la segnaletica stradale e allestito il cantiere, per poi entrare subito nel vivo dei lavori che dovrebbero concludersi entro la fine di marzo prossimo.

L’intervento prevede la sostituzione di oltre 400 metri di condotta idrica e il rifacimento di tutti gli allacciamenti presso le utenze private per un investimento di circa 170.000 Euro che comprendono anche la successiva riasfaltatura della strada (tutto a carico di Acque, ndr).

La posa in opera della nuova condotta non provocherà interruzioni idriche, se non nella giornata in cui la nuova tubazione entrerà in funzione. In quell’occasione, Acque avviserà gli utenti con opportuna comunicazione e il Comune di Vicopisano farà lo stesso tramite i suoi canali (sito www.viconet.it, pagina Facebook Comune di Vicopisano e messaggistica whatsapp, per iscriversi scrivere un messaggio whatsapp con il testo "attiva iscrizione" a: 366/8301788)..

Fino ad allora, nel caso dovessero verificarsi ulteriori guasti sulla vecchia infrastruttura, Acque continuerà ad intervenire tempestivamente con riparazioni puntuali e limitando al massimo i disagi: numero verde di Acque 800 983 389.

Fonte: Comune di Vicopisano - ufficio stampa

