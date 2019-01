Le lunghe feste di Natale si sono concluse e gli operatori della Montagna toscana fanno i primi bilanci di un periodo fondamentale per il Turismo bianco.

Emerge che le Festività sono state salvate, dall'Amiata alla Lunigiana, dalla neve programmata, ormai presente in tutte le località : le precipitazioni nevose sono state infatti poche e con accumuli modesti. Solo la presenza dei cannoni e il grande impegno degli operatori per produrre neve e allestire i tracciati hanno potuto garantito la sciabilità.

Grazie sempre al lavoro dei cannoni e alle basse temperature anche per il prossimo fine settimana le piste saranno aperte in tutte le località toscane. All'Abetone il grande sforzo degli addetti ha permesso ulteriori aperture : già oggi è entrato funzione il collegamento sci ai piedi Ovovia/Pulicchio nei due sensi, mentre da domani (sabato 12 gennaio) saranno aperte la Seggiovia Riva e la Pista Riva. Non mancherà il sole, che unito all'aria pulita di montagna contribuirà senz'altro a richiamare gli appassionati. L'Amiata si è invece svegliato oggi con una leggera spolverata di neve sulla montagna, che si vede bianca da lontano. Un velo di "polvere bianca" che ha però reso il paesaggio tipicamente invernale.

Per i prossimi giorni le speranze di sciatori e impiantisti sono rivolte al tanto atteso « cedimento dell'alta pressione » che le previsioni annunciano a partire dalla prossima settimana, con il ritorno delle precipitazioni.

Il Bollettino neve (quote neve riferite alla neve programmata)

Abetone: altezza neve cm 10/40, impianti aperti 12/17. Da domani sabato 12 gennaio apertura della Seggiovia Riva con la pista Riva. Aperti i collegamenti sci ai piedi Ovovia/Val di Luce con la pista Celina Seghi e la Seggiovia Val di Luce/Gomito e Ovovia/Pulicchio nei due sensi. Aperti con alcune strutture gli Snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce. Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 0/20. Impianti aperti 2/8. Sono aperte le sciovie Jolly e Asso di Fiori a servizio di più di 1 Km di piste tra la parte finale della Direttissima e il Campo Scuola Macinaie. Possibili aggiornamenti per il fine settimana disponibili su amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 30/50, impianti aperti 4/4. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. Aperti i collegamenti sci ai piedi tra le piste. Info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 20/50, impianti aperti 3/6. Sono aperti due campi scuola in località Casone di Profecchia e un campo scuola a Careggine.

Zeri: altezza neve 10/10, impianti aperti 1/3. E' aperto il Campo Scuola.

Gli appuntamenti

Sull'Amiata continuano a pieno ritmo le attività degli Sci Club della Montagna : « Una vera ricchezza per tutti, sia dal punto di vista sportivo e sociale che per la vita della montagna e della Stazione Invernale – commentano gli operatori ».

Anche all'Abetone partono i corsi di sci di nunerosi Sci club toscani. Alla Doganaccia il sabato sera confermato lo sci in notturna con orario 18.00/21.00.

Fonte: Ufficio Stampa Toscananeve

