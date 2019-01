Le organizzazioni sindacali proclamato lo stato di agitazione del personale AUOP

FONDO DISAGIO: la mancanza del personale viene confermata anche dallo sforamento di questo fondo in cui incide il pagamento dello straordinario, dovuto alla copertura dei turni in sofferenza del personale in malattia o in permesso, saltando così il riposo, con notevoli ripercussioni sulla sicurezza delle prestazioni. Inoltre la carenza del personale è confermata dalle ore a RECUPERO ( ore lavorate e non pagate in straordianrio), per un totale di ore da recuperare pari a 145215 e dalle FERIE non usufruite, circa 7559 giorni.