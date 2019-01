In cerca di unità a sinistra, appuntamento a Pistoia alla sede del PRC

Un esempio lampante è la questione dei migranti, uomini, donne e bambini lasciati per giorni al largo in mezzo al mare, utilizzandone cinicamente la sofferenza per fini politici, come “deterrente” per chi vuole rischiare la traversata (il concetto di punire pochi per educare i molti di nazista memoria). Queste azioni, insieme a tutte le altre condotte da amministratori, dal vicesindaco al ministro, fanno parte di un preciso disegno politico teso ad alzare l'odio verso i poveri, siano essi stranieri o meno. D’altronde la politica populista ricerca soluzioni semplici e d’immediato effetto, infatti è più facile combattere i poveri piuttosto che le cause della loro povertà.