Saverio Tommasi presenta il suo libro alla Casa del popolo di Grassina

“Sogniamo più forte della paura”, il nuovo libro di Saverio Tommasi, attore, freelance e scrittore, sarà protagonista alla Casa del popolo di Grassina. La presentazione del volume edito da Sperling & Kupfer è in programma domenica 13 gennaio alle 17.30. L'iniziativa è organizzata dall'edicola “Libri & Giornali” di Grassina ed è a ingresso libero. Accanto all'autore sarà presente la giornalista Silvia Rabatti, che coordinerà l'incontro. “Sogniamo più forte della paura” è una favola moderna che ha come protagonista la giovane Filadelfia, alle prese con la misteriosa sparizione del nonno. Saverio Tommasi è nato e vive a Firenze. Diplomato all'Accademia di Arte Drammatica dell'Antoniano di Bologna, ha lavorato in teatro per quasi dieci anni. È reporter di Fanpage.it, seguitissima testata giornalistica online, autore di reportage e inchieste in Italia e all'estero. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

