Scuola Normale, Prof. Barone: "Basta polemiche. Ringrazio per la solidarietà"

Riceviamo e pubblichiamo la nota rivolta agli organi di informazione da parte del prof. Vincenzo Barone, che mercoledì 9 gennaio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Direttore della Scuola Normale Superiore:

"Vorrei pregare tutti coloro che stanno continuando ad esprimere solidarietà a me e supporto al progetto di una Scuola Universitaria al sud, e che ringrazio di cuore, di farlo d’ora in poi, eventualmente, solo in via privata. Le nuove governance accademiche di Pisa e Napoli hanno già di fronte un lavoro arduo che non deve essere in alcun modo reso ancora più difficile da ulteriori polemiche. Sono profondamente convinto, e tutta la mia vita lo testimonia, che l’istituzione sia più importante del destino di una singola persona".

Vincenzo Barone

Fonte: Scuola Normale Superiore

Tutte le notizie di Pisa