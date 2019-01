Scuola Superiore Sant’Anna, rettore 2019-2015: ecco i tre candidati

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si prepara a eleggere il nuovo rettore per il mandato 2019 - 2025, dopo che quello affidato a Pierdomenico Perata (2013 - 2019) sta giungendo a scadenza, prevista per il 7 maggio 2019. Il decano, prof. Giovanni Dosi, a cui è affidato il compito di sovrintendere la procedura elettorale, comunica i nominativi di coloro che hanno avanzato la propria candidatura, scaduto il termine per la presentazione, fissato al 10 gennaio 2019:

· Piero Castoldi, professore ordinario di Telecomunicazioni all’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione, della Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna;

· Eugenio Guglielmelli, professore ordinario di Bioingegneria della Riabilitazione, Valutazione e Gestione delle Tecnologie Biomediche all’Università Campus Bio-Medico di Roma;

· Sabina Nuti, professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna.

Il decano ringrazia “i candidati per la loro disponibilità, preziosa nella prospettiva di consolidare ed espandere gli eccezionali risultati formativi, scientifici e tecnologici che la Scuola Superiore Sant'Anna ha raggiunto”.

La presentazione al corpo elettorale dei candidati e del rispettivo programma è fissata per le ore 10.00 del 25 gennaio 2019 al Polo didattico Carmignani, in piazza dei Cavalieri 6 a Pisa.

Le elezioni sono previste nelle seguenti date: 26 e 27 febbraio 2019 primo scrutinio; 5 e 6 marzo 2019 eventuale secondo scrutinio; 26 e 27 marzo 2019 eventuale terzo scrutinio (previa seconda assemblea del corpo elettorale, durante la quale è possibile che il decano presenti nuove candidature, eventualmente presentate all’indomani del secondo scrutinio); 2 e 3 aprile 2019 ballottaggio o eventuale quarto scrutinio.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti per l’elezione del rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sono disponibili sul sito ufficiale https://www.santannapisa.it/it/elezioni/elezioni-del-rettore-della-scuola-superiore-santanna-il-mandato-2019-2025

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa