Servizio civile, per la prima volta si può svolgere anche in Prefettura

Sono dieci i posti disponibili nella Prefettura di Firenze per coloro che intendono svolgere il servizio civile universale impegnandosi in programmi di carattere istituzionale. Lo ha stabilito un bando per la selezione, a livello nazionale, di 613 volontari, avvalendosi dei finanziamenti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Nella sede della Prefettura fiorentina sei posti sono riservati al progetto “Accoglienza Immigrazione” e quattro al progetto “Cittadinanza”. Per partecipare alla selezione, occorre presentare domanda entro il 30 gennaio.

Al seguente link si potranno trovare informazioni dettagliate, il bando e la descrizione dei progetti:

http://www.prefettura.it/firenze/news/Bandi_di_concorso-7335475.htm#News_82140

Tutte le notizie di Firenze