Il sindaco e la giunta incontrano i cittadini, ripartono le assemblee e gli incontri

Tornano gli incontri del sindaco e della giunta nel capoluogo e nelle frazioni. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e partirà il prossimo 17 gennaio da Marliano. Durante gli appuntamenti tutti i cittadini potranno dialogare, porre domande, avanzare delle proposte e delucidazioni su progetti direttamente agli amministratori. Sarà approfondito anche il progetto del Controllo di vicinato che l’amministrazione comunale sta iniziando a mettere in atto su tutto il territorio. Gli incontri sono liberi e aperti a tutti i cittadini, per informazioni è possibile contattare la Segreteria del sindaco al numero 0558743281. A Marliano l’incontro si terrà nei locali della parrocchia di Santa Maria a Marliano in via del Pollaiolo 30, le successive date degli appuntamenti saranno comunicate nelle prossime settimane. “L’idea - ha spiegato il sindaco Angela Bagni - è quella di incontrare le persone direttamente incentivando l’idea di partecipazione. Siamo disponibili a rispondere a tutte le domande e richieste. Inoltre non ci limiteremo solo all’ascolto ma illustreremo anche quali sono i principali progetti messi in atto nelle varie zone e ascolteremo le segnalazioni dei cittadini per quel quartiere o frazione”.

