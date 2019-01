Sorpreso con l'eroina in piazza dei Miracoli, arrestato 38enne

Un 38enne è stato arrestato a Pisa nella giornata di ieri, giovedì 10 gennaio. L'uomo - di origini tunisine - ha iniziato a fuggire quando ha visto arrivare dei carabinieri tra piazza dei Miracoli e via Santa Maria. I militari lo hanno raggiunto e bloccato, scoprendo che aveva con sé otto grammi di eroina. Il 38enne è stato dunque arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.

