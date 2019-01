Teatro in vernacolo, I Cettardini in scena a Martignana

Domenica 13 gennaio 2019 al Circolo Arci di Martignana, Montespertoli alle ORE 17,00 all’interno della quinta rassegna teatrale invernale, la compagnia teatrale "I Cettardini" mette in scena "SE DOPO I CONFETTI SORTON FORI I DIFETTI O’N DO’ ll’ E’ I’ PROBLEMA?”, una brillante commedia teatrale in 3 atti per la regia della Compagnia.