Terza partita in sette giorni per Il Bisonte Firenze, che domani alle 20.30 (con diretta tv su Rai Sport) è atteso al PalaRadi di Cremona dalla Pomì Casalmaggiore, per l’anticipo della sedicesima giornata della Samsung Volley Cup di serie A1. Le bisontine sono reduci da tre vittorie consecutive, due delle quali ottenute in questo fantastico inizio di 2019, ma soprattutto stanno esprimendo un gioco sempre più solido e tecnicamente di livello: il morale è alto, e gli ingredienti ci sono tutti per provare a compiere un’altra impresa, contro una Pomì che in classifica è avanti di due punti rispetto a Firenze e che quindi è a tiro di un sorpasso che varrebbe addirittura il sesto posto. Occhio però alle casalasche, vogliose di rivincita dopo un periodo non particolarmente positivo, con tre ko di fila a cavallo fra il 2018 e il 2019: due di questi però sono arrivati contro due big come Novara e Conegliano, e poi non va dimenticato che coach Gaspari può contare su giocatrici che hanno già fatto male a Il Bisonte all’andata, come Rahimova, Carcaces e Kąkolewska, alle quali si sono aggiunte le pienamente recuperate Arrighetti e Bosetti.

EX E PRECEDENTI – Oltre a Giovanni Caprara, che ha allenato a Casalmaggiore nella A1 2016/17, l’unica ex della sfida è il libero Silvia Lussana, che ha giocato ne Il Bisonte nella sua prima storica stagione in A2 (2012/13). I precedenti fra le due squadre fra B1, A2 e A1 invece sono quindici, con Il Bisonte che ha vinto tre volte (di cui una sola in casa della Pomì nella A2 2012/13), a fronte di dodici sconfitte.

LE PAROLE DI GIOVANNI CAPRARA – “Quella contro Casalmaggiore sarà un'altra partita molto importante dove vogliamo fare bene, soprattutto dopo la sconfitta dell'andata che ci è pesata un po'. Andremo a Cremona con la voglia, come sempre, di fare punti, cosa che ovviamente cercheranno di fare anche loro. Affronteremo una squadra completamente diversa da Brescia, molto più fisica e più forte in attacco e con qualcosa in meno a livello difensivo e a muro, abbiamo studiato bene tutti i dettagli e ci faremo trovare pronti.”.

LE AVVERSARIE – La Pomì Casalmaggiore di Marco Gaspari dovrebbe schierarsi con una fra Giulia Pincerato (classe 1987) e la serba Danica Radenković (1992) in palleggio, l’azera Polina Rahimova (1990) come opposto, Valentina Arrighetti (1985) e la polacca Agnieszka Kąkolewska (1994) al centro, la cubana Kenia Carcaces (1986) e Caterina Bosetti (1994) in banda e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Pomì Casalmaggiore e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre), e sarà poi trasmessa in differita da Tele Iride, la tv ufficiale de Il Bisonte (canale 96 del Digitale Terrestre), martedì alle 22 e poi mercoledì alle 17.15.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa

