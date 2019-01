Transita sui binari della tramvia per arrivare alla Fortezza, suv bloccato

Ha imboccato con il suv i binari della tramvia in piazza della Stazione, ha percorso via Valfonda arrivando alla Fortezza dove è stato bloccato e multato dalla Polizia Municipale. È stato un agente del distaccamento della Fortezza in servizio per gli eventi di Pitti Immagine a notare l'auto di grossa cilindrata arrivare dai binari della tramvia di via Valfonda. Il conducente, un 44enne della provincia di Grosseto, aveva percorso alla guida dell’auto tutti binari da piazza della Stazione fino a piazza Bambine e Bambini di Beslan.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

