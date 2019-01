Tributo in musica a De Andrè e Pfm alle Sfide di Bientina

Con il tributo a De Andrè e Pfm, ecco una pagina che unisce grande musica e racconti, per la quinta stagione del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro. Sabato 12 gennaio 2019 alle 21,30 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX settembre 30, l’Ensamble cameristico dell’Accademia della Chitarra di Pontedera presenta ‘De Andrè & Pfm in concerto’. Direttore, il Maestro Giovanni Sbolci, nei panni anche di voce recitante. Il pubblico sarà condotto in una sorta di concerto-narrazione impreziosito da aneddoti, storie e informazioni legate alla pubblicazione di quello che fu il primo album live pubblicato da Fabrizio De André.

Con, voci, Salvatore Gaias e Natascia Naldini. Musicisti: Luigi Nannetti (flauto), Giuseppe Cataldi (clarinetto), Marco Vanni (sax), Raffaele Della Croce (tromba), Andrea Barsali (chitarre), Glenda Poggianti (pianoforte), Roberto Cecchetti (violino), Eleonora Bandecchi (violino), Martina Benifei (violoncello), Fabrizio Balest (contrabbasso), Giacomo Macelloni (batteria e percussioni).

De Andrè è un cantautore dalle mille anime che tocca tutte le corde dell’esperienza umana. Ha scritto bellissime e strazianti canzoni d’amore, ballate dal sapore surreale e graffianti canti di protesta, sempre si è mosso in bilico tra un’ironia snella in punta di fioretto e una compassione partecipata ai suoi personaggi cantati. Questa volta accadrà l’impossibile: a quasi 40 anni dalla pubblicazione dello storico doppio LP live, l’Ensemble Cameristico dell'Accademia, formato da 20 musicisti, docenti dell’Accademia della Chitarra Musica & c. di Pontedera, renderà omaggio a questo caposaldo della storia della musica italiana con un’accurata selezione di brani di Fabrizio De André, mantenendo intatti gli arrangiamenti P.F.M. nelle tonalità, armonie, strutture e linee melodiche, appositamente orchestrate per la variegata compagine timbriche dell'ensemble.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietto unico a 10 euro.

La rappresentazione è all’interno della quinta stagione (edizione 2018/2019) del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari.

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari. Oltre 50 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da dicembre 2018 a maggio 2019 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa). Organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

La stagione al Teatro delle Sfide secondo il suo direttore artistico, Andrea Kaemmerle. «Abbiamo fatto 13! 13 stagioni – spiega – di belle serate tra storie e grandi artisti. Il Teatro delle Sfide è dalla sua nascita, dal suo esser battezzato con il suo nome, una piazza, un luogo dove le sfide si accettano, si rilanciano si affrontano. Bientina è un paese magico dove nelle sue piccole vie si fanno lunghi viaggi. E adesso futuro sia! In programma 6 mesi di emozioni, risate, follie ed innamoramenti. Ecco le super sfide della stagione Allegria Terapica ( o terapia allegra) tutto l'umorismo di qualità che serve a svegliarsi felici al mattino. Erotismo Femmina dove bellezza ed ironia fanno risvegliare i sensi. Stelle (autori&attori) i grandi attori , stelle conosciutissime che si mettono far acrobazie sui testi dei grandi autori. Tutta la musica del mondo dalla lirica al cantautorato passando dal Jazz, le grandi melodie che scandiscono la nostra vita.

Storie imperdibili il teatro che ci entra nella testa e nel cuore con parole uniche e sconosciute. E se questo elenco di sperticate promesse non bastasse a farvi venire l'acquolina in bocca, allora sappiate che altre più classiche acquoline vi aspettano nei locali convenzionati con il teatro e mille piccole dolcezze troverete di sera in sera in teatro. Bambini. Siete bambini? Ne avete? Quindi, per voi ci sono 6 domeniche pomeriggio imperdibili di Bambini che spettacolo con merenda in omaggio. Vivete lo spettacolo dal vivo toccando i talenti e le paure degli artisti. Fatevi una poltrona in prima fila ed abbandonate il divano. “approfittate di questa vita che sulla prossima ci sono pareri fortemente discordanti».

