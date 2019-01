Under 18 Gold, settimana da urlo: vittoria anche con Montevarchi

Dopo la vittoria di martedì sul parquet del Firenze 2 arriva un grandissimo acuto casalingo per l’Under 18 Gold che al PalaBetti di Castelfiorentino si impone per 80-69 su Montevarchi, terza della classe, nel recupero dell’undicesima giornata di andata.

Una vittoria giunta al termine di una partita equilibratissima per tre quarti, ma poi presa saldamente in mano dai gialloblu nella frazione finale quando, spinti da Turini (31 realizzati) e Cicilano (17) i ragazzi di Vertaldi hanno piazzato un break di 24-10 che ha assicurato loro due punti fondamentali.

Che la gara sarà una battaglia di nervi appare chiaro fin dalla palla a due: le squadre vanno di pari passo e si gioca sul filo dell’equilibrio, poi Montevarchi sul finire della prima frazione prova ad allungare (18-23 al 10′), ma i gialloblu restano in scia e si va al riposo lungo sul 37-42. Nella ripresa la truppa castellana impatta e trova la parità, ma si procede ancora punto a punto (56-59 al 30′) fino a quando, negli ultimi dieci minuti di gioco, i gialloblu cambiano passo, stringono le maglie difensive e scappano via. E sull’80-69 possono festeggiare un fantastico bis.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – FIDES MONTEVARCHI 80-69

Parziali: 19-23, 18-19, 19-17, 24-10

Tabellino: Castellacci 10, Turini 31, Talluri 10, Cavini 9, Cicilano 17, Giannetti 1, Fontanelli 2, Luari ne, Caggiano ne, Tinti ne, Fabrizzi ne, Montagnani. All. Vertaldi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

