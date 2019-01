Visite guidate al Museo Novecento da Medardo Rosso alla collezione permanente

Dopo la vasta offerta del periodo natalizio, non si ferma la programmazione culturale del Museo Novecento: domenica 13 gennaio l’Associazione MUS.E propone infatti un ricco programma di visite e attività. Alle 15 (Durata 1h15’) giovani e adulti potranno partecipare a Orizzonti. Nuovi sguardi sull’arte del Novecento. La visita (gratuita) consente di avvicinarsi ad alcune opere esposte con gli occhi di chi è giunto a Firenze come “nuovo cittadino”: i visitatori saranno infatti guidati da voci appartenenti a diverse culture e invitati a osservare in modo nuovo forme, codici, significati dell’arte italiana del nostro tempo e comprendere come davvero l’opera d’arte sia “aperta” e “centro attivo di una rete di relazioni inesauribili”, come diceva Umberto Eco. (La visita è proposta nell’ambito del progetto AMIR / Accoglienza Musei Inclusione Relazione, a cura di Comune di Fiesole, Comune di Firenze - MUS.E, Istituto degli Innocenti, Fondazione Primo Conti, Stazione Utopia, grazie al sostegno della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze).

Grande Rieuse

Alle 16:30 appuntamento invece con la visita alla mostra Solo. Medardo Rosso (per giovani e adulti; durata 1h15’) tutta incentrata su questo artista cruciale nello sviluppo della scultura tra Otto e Novecento. Medardo Rosso apre la strada a una nuova (eppure così antica) arte plastica fatta di forme aperte, provvisorie, opache, rivisitate in numerose repliche e varianti: “al valico tra moderno e contemporaneo, ha introdotto una scultura del transitorio, esposta al rotto e al disfatto, disponibile al Caso, di materia assorbente, dopo l’idea riflessa dal lucido del bronzo e dal polito del marmo” (Paola Mola). La visita alla mostra permetterà di avvicinarsi alla vita e all’opera di Rosso, capace di abbinare un’incredibile maestria tecnica a un linguaggio anti-monumentale e anti-convenzionale e di ridisegnare i confini della scultura. Il costo di questa attività è di €2 per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze, di €4 per i non residenti. Al costo dell’attività va aggiunto il costo del biglietto del museo.

Fonte: Museo Novecento Firenze

Tutte le notizie di Firenze