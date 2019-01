Dalla musica ‘colta’ al jazz fino alla lirica: ecco la stagione concertistica empolese

Otto concerti per una stagione di primo livello. Il primo è già andato in scena sul palco dell’Excelsior con un grande successo di pubblico per l’Orchestra della Toscana che sarà protagonista di altri due eventi. Marco Vincenzi, direttore del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, che ci presenta l’intero programma.

«Proviamo a immaginare i Concerti 2019 come una serie di racconti, che si apre con tre descrizioni del grande repertorio sinfonico, offerte dall’Orchestra della Toscana (ospite fissa e sempre gradita delle nostre stagioni) con violino, voce e pianoforte solisti. La narrazione prosegue con Suite francese, raffinato appuntamento cameristico dedicato a Debussy e Offenbach, ma costruito attorno alla poliedrica figura del violoncellista e compositore Giovanni Sollima.

E siamo arrivati ai racconti che ci parlano proprio dei nostri giorni: dalla musica cosiddetta “colta” (anche se quella di Sollima è già un crocevia di intersezioni fra generi spesso lontani fra loro) passiamo al jazz che sostiene il recital LeParole note di Giancarlo Giannini, uno dei più amati attori italiani – presentato in collaborazione con l’Associazione Empoli Jazz ed Eventi Music Pool - ma anche alla lirica di Opera buffa!, rivisitata con la consueta e graffiante originalità da Elio (spettacolo in coproduzione con l’Associazione Mosaico e Note di Classica), fino a quella di Troppe arie del Trio Trioche: due prospettive diverse, ma altrettanto divertenti, di accostarsi al mondo del melodramma senza dissacrazione, ma con l’ironia di chi – oggi – coglie quelli che erano certi rituali dello stesso mondo, e sa scherzarci sopra con intelligenza. I nostri racconti, però, terminano ricollegandosi al tema iniziale (l’orchestra e la musica dell’Ottocento e del Novecento), ampliandolo con l’intervento dell’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e con l’immersione in due grandi pagine della musica sacra del Settecento nel conclusivo Concerto di Pasqua.

Se sfogliamo i nostri racconti e le nostre illustrazioni in musica – prosegue Vincenzi - , vediamo come le barriere fra i generi si possano abbattere con relativa facilità: basta tenere alto il livello degli interpreti e l’interesse dei programmi.

Noi continuiamo ostinatamente a pensare che musica e cultura ci rendano non soltanto migliori, ma più attenti ad ascoltare ed a accogliere eventi e persone, conclude il direttore ».

- CARTELLONE DEI ‘CONCERTI 2019’ -



Giovedì 10 gennaio 2019, ore 21.00

Teatro Excelsior

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

KEREM HASAN direttore

ZIYU HE violino

MONTALTI Untitled (2011)

MENDELSSOHN Concerto in mi minore op.64 per violino e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op.55 “Eroica”

Martedì 29 gennaio 2019, ore 21.00 Teatro Excelsior

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

EVA OLLIKAINEN direttore

AMELIA JAKOBSSON soprano

MAHLER “Adagietto” dalla Sinfonia n.5

WAGNER Fünf Gedichte für eine Frauenstimme WWV 91 Wesendonck Lieder (orchestrazione di Felix Mottl)

SCHUBERT Sinfonia n.4 D.417 Tragica

Venerdì 15 febbraio 2019, ore 21.00 Palazzo delle Esposizioni

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

EDUARDO STRAUSSER direttore

JAN LISIECKI pianoforte

BEETHOVEN Coriolano, ouverture op. 62

BEETHOVEN Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Lunedì 4 marzo 2019, ore 21.00

Teatro Shalom

SUITE FRANCESE

Giovanni Sollima violoncello

Giovanna Polacco violino

Alfonso Alberti pianoforte

Musiche di DEBUSSY, OFFENBACH, SOLLIMA

Martedì 19 Marzo 2019, ore 21.00

Teatro Excelsior

LE PAROLE NOTE

Giancarlo Giannini voce recitante

Marco Zurzolo Quartet

Marco Zurzolo sax

Aldo Perris contrabbasso

Carlo Fimiani chitarra elettrica

Agostino Mennella batteria

Concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione Empoli Jazz ed Eventi Music Pool

Martedì 2 Aprile 2019, ore 21.00

Teatro Shalom

OPERA BUFFA!

Il Flauto Magico e cento altre bagatelle…

ELIO

SCILLA CRISTIANO soprano

Gabriele Bellu violino

Luigi Puxeddu violoncello

Andrea Dindo pianoforte

Coproduzione con l’Associazione Mosaico e Note di Classica

Martedì 9 aprile 2019, ore 21.00

Teatro Shalom

TROPPE ARIE

Spettacolo comico musicale di e con

Trio Trioche

Silvia Laniado voce

Nicanor Cancellieri flauto

Franca Pampaloni pianoforte

Mercoledì 17 Aprile 2019, ore 21.00

Chiesa di S. Stefano degli Agostiniani

CONCERTO DI PASQUA

ORCHESTRA E CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

FERDINANDO SULLA direttore

PERGOLESI Stabat Mater in fa minore per soprano, contralto, coro femminile, archi e b.c.

HASSE Miserere in re minore per soprano, contralto, coro femminile, archi e b.c.

ABBONAMENTI 10 CONCERTI

Intero 120,00 euro

Ridotto under 26 e over 65 90,00 euro

Ridotto Soci Unicoop Firenze 75,00 euro

BIGLIETTI

Singolo intero 15,00 EURO

Ridotto under 26, over 65 e soci Unicoop Firenze 12,00 euro

CONCERTI DEL 19/03 e del 2/04/2019

Intero 20,00 + dp

Ridotto under 26, over 65 e soci Unicoop Firenze 16,00 euro + dp

PREVENDITE

Libreria Rinascita - Via Ridolfi, 53 – Empoli 0571 72746

Bonistalli Musica – Via Fratelli Rosselli, 19 – Empoli 0571 74056

