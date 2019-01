Abetone, un fine settimana imperdibile: snowpark in funzione e parcheggi gratuiti

Il primo week end del dopo Feste è davvero imperdibile per chi ama la montagna e lo sci. All'Abetone, grazie a numerosi giorni consecutivi con basse temperature e clima secco, gli impiantisti sono riusciti ad aprire buona parte del Comprensorio, inclusi i raccordi.

Sono infatti in funzione 13 dei 17 impianti : rimangono chiuse solo le Seggiovie Regine/Selletta e Tre Potenze e le sciovie Zeno 3 (ma naturalmente è in funzione la Telecabina) e Gomito.

Sono agibili i raccordi sci ai piedi zona Ovovia/Zona Val di Luce e Zona Ovovia/ Zona Pulicchio. E' in funzione una navetta di collegamento Le Regine/Abetone Campi scuola/Ovovia.

Per gli appassionati dello snowboard sono in funzione due snowpark : al Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce. Infine anche domani 13 gennaio tutti i parcheggi del Comune di Abetone/Cutigliano saranno gratuiti.

Durante la notte continua la produzione di neve per aprire ulteriori tracciati.

Non rimane che ricordare le promozioni valide per i giorni feriali : il martedì, mercoledì e venerdì ad esempio lo skipass costa 30 euro.

E se aggiungiamo il sole e l'aria pulita, non rimane che partire per le piste.

