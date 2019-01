Apre la sede elettorale di Pontedera in Comune

Pontedera in Comune apre oggi, sabato 12, la sede elettorale in via Veneto in vista delle elezioni primarie del 03 febbraio 2019. Apriamo il Comitato in un quartiere popolare come For del Ponte, dice Eugenio Leone, candidato alle Primarie, una zona simbolo di una Pontedera messa spesso in secondo piano; una Pontedera dei quartieri e delle frazioni che invece deve tornare ad essere "illuminata" e valorizzata.

In questi anni abbiamo provato a decentrare eventi e manifestazioni; abbiamo provato a dare alle frazioni servizi all'altezza del centro, ma dobbiamo farlo ancora di più. Lo strumento per dare potere alle periferie si chiama "Consulte di Quartiere".

Le consulte di quartiere e di frazione sono state quasi completamente abbandonate; devono invece essere rinnovate e aperte ai cittadini, devono essere luoghi di consultazione e, soprattutto, di decisione.

Organi che contribuiscono a decidere "come spendere i soldi" (Bilancio partecipato), organi di cittadini e associazioni di quartiere che, ad esempio, decidono come utilizzare gli spazi comuni. Organi che dispongono di risorse economiche da indirizzare autonomamente in attività comuni del quartiere.

Per noi aprire il Comitato Elettorale For del Ponte significa ridare voce a questi luoghi e vorremmo che il Comitato, per primo, diventasse un luogo dove raccogliere idee, proposte, ma anche lamentele e segnalazioni per migliorare e cambiare.

Vorrei che da qui alle Primarie del 03 febbraio e dopo, fino alla data delle elezioni amministrative, fosse un luogo in cui ascolto e condivisione siano centrali. Per questo lanciamo un numero whatsapp 335.1351451 per raccogliere i suggerimenti e le proposte.

Noi non siamo un partito, questo è il nostro limite ma anche la nostra grande forza, non dipendiamo da organizzazioni che devono dar conto "a Roma"; siamo liberi di costruire come vogliono i cittadini e vogliamo farlo con il contributo di tutti. Appuntamento alle 18.00 in via Veneto 115 dove Leone esporrà alcuni punti salienti della proposta politica tra cui il lavoro e lo sviluppo economico, il piano urbanistico ed edilizio, le infrastrutture sportiva, il decoro urbano, la gestione dei rifiuti, i lavori pubblici e non ultimo la cultura.

Fonte: Pontedera in Comune

