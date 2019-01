Attraversa la strada e viene urtato da un'auto, 63enne in ospedale

Stava attraversando la strada quando è stato urtato finendo in ospedale in codice rosso. È accaduto nel tardo pomeriggio in via Rondinella altezza via Rajna. Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale il 63enne stava attraversando sulle strisce quando è stato investito da una Peugeot 206 condotta da un 74enne. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale in condizioni critiche. Per l'automobilista, che sembra non avesse una velocità elevata, oltre alla multa per non aver dato precedenza sulle strisce (167 euro e taglio di 8 punti), il ritiro della patente per lesioni. Su disposizione del pubblico ministero il veicolo è stato sequestrato. La strada è stata chiusa fino alle 20 circa per i soccorsi e i rilievi.

