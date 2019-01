Marco Cordone (segretario Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa), informa che il Movimento raccoglierà le firme il prossimo mercoledì 16 gennaio al mercato di Fucecchio(FI), "Per la revisione del limite di velocità con conseguente ritiratura dell'autovelox, in via Sanminiatese SR 436 San Pierino - Fucecchio(FI)".

"Si tratta di una petizione - dichiara Cordone- aperta alla firma di tutti".

Lega Toscana - Salvini Premier Empolese Valdelsa

