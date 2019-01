Bonus famiglie, via al contributo per 90 nuclei residenti in montagna

Sono 90 le famiglie ammesse al contributo per nuclei familiari con ISEE fino a 30mila euro, con almeno un bambino di età pari o inferiore a 3 anni. E' il risultato del bando dello scorso ottobre della Società della Salute Pistoiese per i Comuni montani del territorio di competenza, oltre a tre frazione dei Comuni di Pistoia (Pracchia e Orsigna) e Montale (Tobbiana).

I beneficiari, zona per zona - Le famiglie che hanno presentato la richiesta e rientravano nei parametri previsti dal bando, riceveranno in questi giorni la comunicazione ufficiale (comunicazione che raggiungerà anche i non ammessi). Il bonus andrà complessivamente a 46 famiglie nel Comune di San Marcello Piteglio, 26 nel Comune di Marliana, 10 in quello di Abetone Cutigliano, 5 a Sambuca, 2 nella frazione di Tobbiana (Montale) e 1 a Pracchia (Pistoia). Il contributo potrà essere speso direttamente nella farmacia territoriale di riferimento e soltanto per prodotti per l'infanzia, grazie all'accordo stipulato dalla SdS Pistoiese con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia e con le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della stessa provincia.

Entità contributo e scadenza - L'entità del contributo varia in base alla fascia ISEE corrispondente: il bonus ammonta a mille euro per le famiglie con ISEE inferiore a € 10.000,00, a 800 euro per la fascia ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 e 500 euro per la fascia ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00. Il bonus può essere speso gradualmente, non oltre il 31 dicembre del 2019; le farmacie saranno poi rimborsate dalla Società della Salute per i prodotti forniti alle famiglie che ne hanno diritto, debitamente rendicontati.

I prodotti acquistabili col bonus - Rientrano nel bonus famiglia i seguenti prodotti: specialità medicinali con prescrizione medica, senza prescrizione medica, medicinali da banco, presidi medico-chirurgici, prodotti sanitari, ausili sanitari, accessori agli articoli sanitari, alimenti prima infanzia, prodotti dietetici, complimenti alimentari/integratori/alimenti speciali, prodotti capelli e cuoio capelluto, prodotti igiene del bambino, prodotti igiene dentale, altri prodotti a valenza sanitaria.

Fonte: SDS Pistoiese

