Verso le 01.30 di questa notte, nel transitare in via del Buono, tre carabinieri liberi dal servizio hanno notato che un giovane, in compagnia di un gruppo di ragazzi, che ha sferrato un calcio allo specchietto retrovisore di un veicolo in sosta, frantumandolo. Il ragazzo, in un momento di rabbia, aveva sfogato il proprio nervosismo contro l’automobile. Il giovane, identificato in un 22enne marocchino residente a Montale (PT), è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Tutte le notizie di Firenze