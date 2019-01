Discarica abusiva a Quarrata: la denuncia di Legambiente

Legambiente Quarrata in data 9 Gennaio 2019 ore 15 ha fatto un sopralluogo con Manetti Daniele e Rapezzi Piera Lucia e suo marito Carlo per LA SEGNALAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA DI SACCHI NERI ( Prima segnalazione ufficiale anno 2019) presente ai bordi del loro campo e della strada in Via Del Goraio. Tale discarica di sacchi neri, pieni di ritagli di stoffa e scarti di confezioni di abbigliamento , dimostra che ancora una volta non è stato possibile bloccare ed arginare le lavorazioni al nero e fermare gli scarti di stoffa che queste lavorazioni producono, è percio’ importante prendere questi cittadini incivili sul fatto con delle “ TELECAMERE” e bloccare il degrado e l’inquinamento di questa strada.

In via del Goraio Legambiente Quarrata in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune di Quarrata è intervenuta varie volte sia per bonificare alcune discariche abusive e sia per segnalare tutte la discariche che giorno giorno troviamo in questa strada e che ad oggi 9 Gennaio 2019 , risegnaliamo all’ufficio AMBIENTE DEL COMUNE DI QUARRATA ,infatti altre discariche presenti da tempo in questa strada non sono ancora state ripulite e portate via da ALIA.

Legambiente Quarrata è estremamente convinta che da questa emergenza ne veniamo fuori se vengono INSTALLATE sul TERRITORIO QUARRATINO DIVERSE TELECAMERE gestite dalle FORZE DELL’ORDINE ed ALCUNE DI ESSE ANCHE PRESSO IL CENTRO ECO, in modo da denunciare i cittadini che trasgrediscono le leggi che riguardano le gestione dei rifiuti e POI APPLICARE L’ECONOMIA CIRCOLARE INIZIANDO DAL BASSO E CIOE’ DAI COMUNI, se continua l’abbandono in modo indiscriminato sul nostro territorio di rifiuti abusivi s’inquinano i terreni, le falde acquifere e poi anche l’aria , perché cittadini incivili danno fuoco a diverse di queste discariche abusive e di questo ne parleremo nel CONVEGNO CHE FAREMO , COME LEGAMBIENTE QUARRATA CON IL COMUNE DI QUARRATA E LA REGIONE TOSCANA NEL MESE DI GENNAIO 2019.

