I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti questa mattina per una copiosa perdita d'acqua dal manto stradale, a Siena in Via Mattioli, nei pressi dell'università. Sul posto Polizia Municipale, tecnici comunali e tecnici dell'acquedotto del fiora.

Chiuso tratto stradale da via di Fontanella a Prato S.Agostino e inibita uscita veicoli dal parcheggio"Il Campo".

