Guasto al riscaldamento, chiude fino a lunedì la biblioteca Palagio di Parte Guelfa

Per un guasto avvenuto all’impianto di riscaldamento la biblioteca Palagio di Parte Guelfa di Piazza della Parte Guelfa da oggi alle 13 rimarrà chiusa fino a lunedì, e che quindi il servizio di apertura domenicale previsto per domani, domenica 13 gennaio, non sarà svolto. L’intervento di riparazione, già avviato, dovrebbe concludersi lunedì. Per questo la riapertura al pubblico è prevista per martedì 15 gennaio, salvo ulteriori verifiche all’impianto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

