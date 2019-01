L’Abc Solettificio Manetti esce sconfitta da Valdisieve 80-58 nell’ultima di andata

Si chiude nel peggiore dei modi il girone di andata per l’Abc Solettificio Manetti che esce sconfitta dal parquet di Valdisieve con un pesantissimo 80-58.

Un ko che arriva dopo un periodo in cui l’Abc di Paolo Betti stava già mostrando delle difficoltà, difficoltà che a Valdisieve si sono apertamente palesate facendo inciampare i gialloblu nella terza sconfitta consecutiva, e seconda per mano proprio di Valdisieve.

Una Abc che ha dovuto fare a meno di un Verdiani influenzato e di capitan Delli Carri in campo soltanto per una manciata di minuti, ma che ha ritrovato Terrosi dopo lo stop in Coppa, anche se il rientro del n.10 gialloblu non è bastato a risolvere una partita che, fin dalla prima frazione, è stata sempre di rincorsa. Una partita in cui è mancata la pressione difensiva, con Valdisieve che, ad eccezione della terza frazione, ha viaggiato sempre ad una media di 20 punti realizzati per ogni periodo di gioco. Tanti, troppi per portare a casa partite come questa, per di più su un campo sempre ostico.

Quintetti.

Valdisieve: Coccia, Cianchi, Rossi, Municchi, Piccini.

Abc: Belli, Terrosi, Zani, Tozzi, Cantini.

Dopo i primi due minuti e il 4-6 firmato Tozzi, unico vantaggio gialloblu, Valdisieve passa a condurre e di fatto non lascerà più il comando della sfida. Un contro break di 11-0, infatti, incanala il match e sul 15-6 è capitan Delli Carri dall’arco che cerca di frenare l’avanzata fiorentina, seguito da Belli per il -4 (17-13). Cianchi infila la tripla del +8 (21-13), Terrosi riporta i suoi fino al -3 (23-20), ma l’inerzia è in mano ai padroni di casa che chiudono il primo quarto sul 26-21.

Nella seconda frazione Valdisieve supera ben presto la doppia cifra di vantaggio (35-23 al 13′), Cantini e Terrosi cercano di arginare la fuga locale (38-32), ma Valdisieve amministra e va all’intervallo lungo sul +9 (45-36).

Nella ripresa la tripla di Daly sembra rimettere tutto in discussione (46-42 al 24′), ma in un amen la squadra di casa torna sul 52-42 con Piccini e Bianchi, che diventa 56-47 all’ultimo mini intervallo.

Una partita in cui l’Abc non dà l’impressione di riuscire ad invertire la rotta, e questo purtroppo si palesa nell’ultimo quarto quando Valdisieve resta in pieno controllo e allunga a dismisura piazzando un break di 24-11 che fa calare il buio su una prestazione da dimenticare alla svelta.

VALDISIEVE PELAGO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 80-58

Parziali: 26-21; 45-36 (19-15); 56-47 (11-11); 80-58 (24-11)

Valdisieve Pelago: Coccia 12 (2/4, 2/4), Cianchi 10 (2/4, 2/4), Municchi 17 (4/7, 2/6), Piccini 9 (1/3, 0/0), Rossi 13 (3/5, 2/5), Niccoli 9 (3/5, 0/3), Piccini 2 (1/4, 0/1), Saldarelli 2 (1/2, 0/1), Bianchi 6 (1/2, 0/1), De Marco (0/, 0/1), Bongini ne. All. Pescioli. Ass. Gemmi.

Abc Solettificio Manetti: Zani 2 (0/1, 0/2), Tozzi 9 (4/5, 0/0), Terrosi 18 (4/11, 2/9), Cantini 5 (2/4, 0/1), Belli 10 (1/6, 1/6), Lazzeri ne, Flotta 2 (1/1, 0/0), Meoni ne, Daly 9 (1/4, 2/4), Ticciati (0/0, 0/1), Calamassi (0/0, 0/0), Delli Carri 3 (0/0, 1/2). All. Betti. Ass. Manetti, Lazzeretti.

Arbitri: Zanzarella di Siena, Frosolini di Grosseto.