È morto il musicista pisano Aldo Catarsi

Il mondo della musica piange Aldo Catarsi, 91 anni, filarmonicista pisano che vanta circa 4000 brani pubblicati, molti dei quali utilizzati come colonne sonore per film e documentari. Il caso ha voluto che proprio domani il Comune di Vicopisano aveva organizzato un omaggio alla sua carriera. Il musicista è morto nella sera dell'11 gennaio a seguito di alcune complicazioni respiratorie. Lascia un figlio e la moglie Floriana Frassi.

Il cordoglio del sindaco di Vicopisano Juri Taglioli e l'Amministrazione Comunale

"La scomparsa improvvisa di Aldo Catarsi, ieri sera a 91 anni, ci riempie di dolore e ci stringiamo con affetto a sua moglie, a suo figlio e alla sua famiglia. Vicopisano rende omaggio al Maestro Aldo Catarsi è la giornata di festa che avrebbe dovuto svolgersi domani, 13 gennaio, al Teatro di Via Verdi. La festa non ci sarà, purtroppo, ma l'omaggio al talento e a una vita dedicata alla musica di questo illustre musicista capronese c'è e ci sarà, oggi, domani e sempre. Per questo ringraziamo PuntoRadioFM e l'Associazione Rocca'n'Roll che avevano coinvolto l'Amministrazione in questa giornata così attesa, bella, importante per la comunità. Ringraziamo Aldo e la famiglia che avevano detto subito sì, generosi come la vera arte, generosi come la musica.

Il Maestro Catarsi era un fisarmonicista, nato a Pisa nel 1928, in carriera ha scritto e composto 3.983 brani, tra sottofondi per documentari, colonne sonore per film, canzoni...

Era sposato con la sua Floriana da 56 anni e con lei viveva a Caprona. Nel 1983, al momento di andare in pensione, aveva fondato le Edizioni Musicali Catarsi, a testimonianza del fatto che non si può andare in pensione dalla musica e dal talento. Alla vita e alle opere del Maestro, autore anche dell'inno "Forza Pisa", è stato dedicato molto spazio nella recente pubblicazione di Carlo Raffaelli e Luca Doni (Eclettica edizioni).

Ci mancherà il Maestro, ci mancherà l'amico, ci mancherà essere stati a un soffio dal poterlo festeggiare in un Teatro pieno di amici, familiari, cittadini... ma non dimenticheremo mai tutto quello che ci ha dato e che mentre scriviamo queste parole di commiato ci risuona nella testa.

Grazie Maestro e arrivederci... il nostro omaggio è comunque tutto per te.

Condoglianze e un abbraccio colmo di affetto".

