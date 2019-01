Nuova bretella di via Montopolo, investimento da 280mila euro

Si è aperto ieri il cantiere che porterà alla realizzazione di un’importante opera finalizzata al potenziamento e alla messa in sicurezza di via Montopolo, viabilità di importanza centrale per l’accesso al polo scolastico e sportivo di San Casciano. E’ la giunta Pescini ad aver pianificato l’intervento con l’obiettivo di migliorare la viabilità ampliandola e riducendone la pendenza attuale.

L’investimento, per un importo complessivo pari a 280mila euro, si traduce nella realizzazione della nuova bretella che consentirà il collegamento tra via Montopolo e viale Sandro Pertini, la Circonvallazione di San Casciano. “L’obiettivo si inquadra in un progetto più ampio – annuncia il sindaco Massimiliano Pescini - che interessa il futuro dell’area scolastica su cui stiamo lavorando da più fronti, il rifacimento di via Montopolo è finalizzato non solo a migliorare la strada ma a realizzare in prospettiva la via di accesso principale alla scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo”. I lavori si concluderanno entro l’estate.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa

