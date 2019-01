Preferenziale viale Corsica, Poggi e Grassi: "Installata nuova telecamera, idea per far cassa"

"Apprendiamo con piacere del ripristino della preferenziale su viale Corsica: - afferma il Capogruppo di Sinistra Italiana al Quartiere 5, Pietro Poggi, insieme al capogruppo di Firenze riparte a sinistra, Tommaso Grassi - abbiamo spesso chiesto che si tornasse il prima possibile a riattivare tutte le preferenziali tolte durante i cantieri per la realizzazione delle nuove linee tramviarie così da garantire maggior regolarità e fluidità per il trasporto pubblico su gomma." "Spiace invece dover constatare che, nonostante le settimane trascorse tra l’installazione della nuova telecamera e l’effettiva attivazione della stessa non sia stata fatta alcuna comunicazione per informare la cittadinanza del prossimo cambio di viabilità; con le stesse modalità che hanno accompagnato questi cinque anni di cantieri l’amministrazione ha ritenuto sufficiente rilasciare un comunicato stampa sulla rete civica quando ad esempio sarebbe stato sufficiente aggiungere, ben visibile, sulla cartellonistica la scritta di 'corsia preferenziale attiva dal 10/01/19'. Altrimenti la sensazione che ci sarà in chi riceverà le multe dopo la riattivazione della corsia preferenziale, dopo anni di sospensione, e l'installazione della telecamera sarà quella di aver di fronte ad un'amministrazione che usa le corsie preferenziali come un bancomat con cui far cassa sfruttando i continui cambi della disciplina della viabilità". "Sappiamo che l’automobilista è tenuto a verificare la segnaletica verticale e orizzontale presente lungo il suo percorso e comportarsi di conseguenza, ma non si può ignorare il fatto che nella popolazione modifiche ai percorsi quotidiani richiedano del tempo e che data la posizione della nuova telecamera e del relativo cartello, dietro una curva e in mezzo agli alberi, sia alquanto complicato una volta iniziata la svolta correggersi per cercare alternative senza effettuare manovre che metterebbero in pericolo sé stessi e gli altri utenti della strada." "Per questo siamo a chiedere che si provveda al più presto all'installazione di una segnaletica temporanea per informare con sufficiente preavviso gli automobilisti dei percorsi alternativi per giungere da via Circondaria a viale Redi."

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

