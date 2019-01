Savino Del Bene, niente distrazioni: arriva l'agguerrita Chieri

Dopo la vittoria di mercoledì, nel big match con la Igor Gorgonzola Novara, la Savino Del Bene si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato. Domenica alle 17.00 il Palazzetto dello Sport di Scandicci sarà infatti il teatro della sfida tra le ragazze di coach Parisi e la Reale Mutua Fenera Chieri. La partita valevole per la terza giornata del girone di ritorno della Samsung Volley Cup A1 contrapporrà Scandicci, seconda forza del campionato, e Chieri, penultima in classifica, in quello che è un classico incontro testa-coda

EX E PRECEDENTI – Due le ex dell'incontro, entrambe nelle fila della Fenera Chieri. Nel roster di coach Secchi figurano infatti la schiacciatrice Elena Perinelli e l'alzatrice Chiara Scacchetti. La prima ha trascorso a Scandicci una sola stagione (2014-2015), mentre la seconda ha vestito la maglia della Savino Del Bene per tre stagioni consecutive tra il 2014-2015 e il 2016-2017. Un solo precedente tra Chieri e Scandicci; quello dell'andata, con la Savino Del Bene che si impose per 0-3 al Pala Fenera.

LE PAROLE DI JOVANA STEVANOVIC: “La partita con Novara è stata importante per capire dove siamo. Abbiamo preso una strada giusta, ma non abbiamo ancora fatto niente. Non ci sono pressioni però ogni partita è davvero fondamentale; dobbiamo crescere sempre e soprattutto, giocando ogni tre giorni dobbiamo anche avere il tempo di recuperare fisicamente e mentalmente”

LE AVVERSARIE – Con 5 punti raccolti la Reale Mutua Fenera Chieri è la penultima formazione in classifica. La squadra allenata da coach Luca Secchi ha fin'ora vinto solamente una gara di campionato, quella del 26 diembre 2016 contro il Club Italia, battuto al tie break. Per cercare di aggiustare una stagione già pesantemente compromessa la società piemontese ha deciso di rafforzare il suo roster con l'acquisto della palleggiatrice statunitense Jordyn Poulter, proveniente dall'Università dell'Illinois. Coach Secchi per la gara di Scandicci dovrebbe puntare su di un 6+1 con la diagonale palleggiatore-opposto formata dalla capitana De Lellis e dalla cubana naturalizzata azera Gyselle De La Caridad Silva. In banda invece dovrebbero trovare spazio Giulia Angelina e l’azera Odina Aliyeva, con Elena Perinelli pronta a subentrare. La coppia di centrali sarà invece quella composta da Yasmina Akrari e dalla statunitense Samantha Middleborn. Giulia Bresciani vestirà infine la maglia da libero.

Coach Carlo Parisi: “Abbiamo due partite ravvicinate, tra cui quella con Firenze che ha una importanza chiave. Abbiamo la necessità di arrivare nelle condizioni migliori e per far questo dobbiamo gestire le energie; in base a questo mi muoverò per affrontare una partita che, sulla carta, ci vede favoriti ma c'è da mantenere alta l’attenzione.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV (www.lvftv.com), la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile visibile agli abbonati in HD. La partita sarà inoltre trasmessa in differita da Tele Iride, lunedì alle 22.10 e martedì alle 17.00.

