On Sharing Mens Sana beffata dalla Bertram Tortona: 76-77

Alla ON Sharing Menss Sana non riesce il bis della vittoria dell'Epifania con Agrigento e nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A2 Old Wild West si arrende 76-77 alla Bertram Tortona in una finale beffa.

Al PalaEstra primo quarto con i biancoverdi che scappano sul +5 prima della rimonta della squadra di coach Ramondino che chiude avanti 20-16. Trascinata da Poletti, Pacher e Morais la ON Sharing si aggiudica la seconda frazione ma chiude sotto di due (38-40) e nel terzo parziale la situazione non cambia (56-60). Ultimi 10' sul filo dell'equilibrio: un parziale di 6-0 permette ai biancoverdi di portarsi dal 70-74 al 76-74. La tripla di Blizzard a 17” vale però il +1 Tortona e a nulla valgono i tentativi di Morais e Pacher, sputati fuori dal ferro.

I biancoverdi domani e lunedì beneficeranno di due giorni di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi martedì con una doppia seduta in vista della sfida sul parquet della NPC Rieti in programma domenica 20 gennaio alle ore 18:00.

LA PARTITA

6-2 per Tortona nei primi due minuti di partita, grazie alle penetrazioni di uno scatenato Bertone. La reazione dei padroni di casa frutta un 9-0 di parziale, grazie a 4 punti di Poletti, due liberi di Prandin e una tripla di Pacher (11-6 al 5’). Gli ospiti tornano in vantaggio con le bombe di Ndoja e Alibegovic (13-14 dopo 7’). 4 punti di Bertona regalano il +5 a Tortona. Nelle ultime azioni, Sanguinetti dai 6.75 e Viglianisi in contropiede fermano il punteggio dei primi dieci minuti sul 16-20.

Anche nel secondo periodo il copione del match non cambia: botta e risposta a suon di triple tra Spizzichini e Poletti, mentre Blizzard segna dalla media e Ranuzzi da sotto. A referto anche Gergati per il 23-27 al 14’. Bertone e Pacher la mettono dalla media, poi Alibegovic regala il +6 agli ospiti (25-31 dopo 16’). Bertone va ancora fino al ferro e Morais porta a casa 4 punti consecutivi. Ndoja e Marino bucano la retina da tre e Blizzard dalla media. Break biancoverde di 6-0, grazie alle bombe di Morais e Poletti, che valgono il pareggio (38-38 al 19’). Bertone segna ancora in jumper e a metà gara siamo sul 38-40 per Tortona.

Terzo quarto che inizia con la schiacchiata di Pacher e un 2+1 di Ndoja da canestro e fallo. Break della ON Sharing che si riporta in vantaggio grazie a Poletti e Morais (47-45 al 23’). Tortona non ci sta e segna con Alibegovic dai 6.75 e Bertone per il +3 ospite. Prandin buca la difesa, poi Morais completa il break con un 2+1 in penetrazione (52-50 al 27’). Risponde subito Blizzard da tre e Lydeka da sotto. Con i canestri di Pacher e la tripla di Ndoja, Tortona chiude avanti anche la terza frazione (56-60).

Ultimi 10 minuti: Garri realizza da sotto e Sanguinetti s’inventa una tripla allo scadere. Ndjoia, Marino dalla lunga distanza e Bertone in contropiede: punteggio sul 62-66 al 34’. Marino colpisce ancora in penetrazione, ma anche Alibegovic va fino in fondo. Con Poletti e i liberi di Pacher la ON Sharing torna in parità (68-68 al 36’). Finale thrilling sul filo dell’equilibrio: a segno Ndoja e Marino. Due penetrazioni di Bertone valgono il +4 ospite. I biancoverdi restano a contatto con la tripla di Marino (73-74 al 39’). E tornano avanti con la tripla di Morais a 21’’ dal termine. Anche Blizzard però spara da tre punti per il +1 Tortona, a 14’’ dalla fine. Nell’ultima azione, il sottomano di Morais balla sul ferro e Tortona espugna così il PalaEstra col punteggio finale di 76-77.

ON SHARING MENS SANA SIENA-BERTRAM TORTONA 76-77 (16-20, 38-40, 56-60)

ON SHARING MENS SANA: Poletti 17, Pacher 15, Morais 15, Lupusor, Marino 13, Radonjic, Ranuzzi 4, Del Debbio, Cepic, Prandin 6, Ceccarelli, Sanguinetti 6. All. Moretti

BERTRAM TORTONA: Alibegovic 10, Blizzard 10, Ndoja 16, Ugolini, Garri 2, Viglianisi 2, Bertone 24, Gergati 2, Spizzichini 3, Lydeka 8. All. Ramondino

ARBITRI: Boscolo, Catani, Perocco.

TIRI LIBERI: Siena 11/13, Tortona 3/6.

TIRI DA DUE: Siena 16/26, Tortona 25/39.

TIRI DA TRE: Siena 11/36, Tortona 8/20.

RIMBALZI: Siena 33 (22/11), Tortona 26 (21/5).

SPETTATORI: 1664.

Fonte: Mens sana basket - Ufficio Stampa

