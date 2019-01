Si dimette il consigliere Patrizio Mungai

“Ringrazio Mungai per il lavoro svolto ed il contributo dato alla vita amministrativa del Comune” – ha dichiarato il Sindaco Piero Lunardi commentando le dimissioni di Patrizio Mungai, capogruppo Pd in consiglio comunale. Al suo posto Elisabetta Menchetti.

“Mungai si è impegnato al massimo e con grinta ad interpretare il ruolo di Sindaco prima e

di Consigliere poi sempre con la massima onestà intellettuale. A lui vanno i miei migliori auguri per il suo futuro personale e per i suoi prossimi impegni ad Elisabetta Menchetti un in bocca al lupo per il suo prossimo incarico”.

Giovedì 17 gennaio alle ore 18.00, si terrà il Consiglio Comunale per la surroga del Consigliere Mungai con la Consigliera Elisabetta Menchetti.

