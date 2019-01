Spacciavano a Camaioni e Fibbiana: arrestati due ventenni

I carabinieri hanno arrestato due giovani italiani, di 21 e 22 anni, residenti a Montelupo Fiorentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qualche tempo i militari avevano acquisito una notizia relativa a due giovani che cedevano stupefacenti a Camaioni e al circolo di Fibbiana, a ragazzi del posto.

Si sono quindi appostati a Camaioni e ad un certo punto hanno visto arrivare un’autovettura con a bordo due giovani e hanno deciso di procedere al controllo. Uno dei due è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana, già suddivise in dosi e contenute in due bustine in velluto; l’altro invece aveva occultato, sempre in una busta di velluto, 10 grammi di marijuana. Quest’ultimo aveva nel portafoglio anche banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

I Carabinieri hanno pertanto effettuato anche le perquisizioni domiciliari e, a casa del 22enne, sono stati trovati quasi 200 grammi di marijuana, contenuta in tre vasetti in vetro chiusi ermeticamente, e 25 grammi di hashish (due ovuli) all’interno di una scatola di cartone. Il tutto era stato messo, insieme a due bilancine di precisione e al cellophane per il confezionamento, all’interno di una valigia nascosta sotto il letto.

I due sono stati pertanto arrestati in flagranza di reato e questa mattina sono stati tradotti davanti al Giudice del Tribunale di Firenze che ha convalidato l’atto e disposto la presentazione alla P.G. per entrambi i soggetti.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino