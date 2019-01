Via Rossetti, quasi finita ristrutturazione di 3 palazzine

Si avviano al termine i lavori di ristrutturazione delle tre palazzine di Via Rossetti, condotti da Apes. «Un intervento indispensabile – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli - , perché già iniziavano a presentarsi problemi di sicurezza. Da quando sono state costruite, negli anni trenta, nessuno ci ha mai investito»- L’'intervento, per 450mila euro, è stato realizzato con notevoli rallentamenti burocratici. L'assessorato alle politiche sociali continua a seguire la "questione Bianchi", che potrebbe portare alla realizzazione di un'altra ventina di appartamenti, ma ha anche attivato uno Sportello Casa (assieme ad Apes),situato in Palazzo Pretoriom in Piazza dei Priori e che funziona ed offre opportunità abitative nel volterrano.

Fonte: Ufficio Stampa

