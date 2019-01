Arrestati in farmacia, soddisfazione del sindacato Siulp empolese

All'esito dell'arresto in flagranza di reato dei malviventi che hanno tentato di rubare il denaro contenuto nella cassa della Farmacia Pietramarina di Sovigliana, il segretario empolese del Siulp, Amedeo Maffettone, così esprime la sua vicinanza, e quella dell'organizzazione sindacale, ai poliziotti del Commissariato di Empli: "A nome di tutto il SIULP e della Segreteria di Sezione Empolese in particolare, esprimo grande soddisfazione e riconoscenza agli uomini del Commissariato di Empoli per i risultati investigativi ed operativi ottenuti nell'ultimo periodo".

Prosegue Maffettone:"Nell'arco di pochi giorni è stato scoperto l'autore di tre gravi rapine a mano armata dagli uomini dell'Ufficio Anticrimine, mentre gli uomini delle volanti hanno assicurato alla giustizia ladri e spacciatori. Dimostrando grande professionalità e senso del dovere i poliziotti empolesi, nei fatti, e nonostante le difficoltà di organico, continuano a garantire la sicurezza delle città dell'empolese".

Conclude: "Il SIULP auspica che siano mantenute le promesse di potenziamento degli organici del Commissariato di Empoli che, in questo momento storico, è impegnato nella lotta ad una criminalità predatoria che desta serie preoccupazioni tra i cittadini".

Fonte: Siulp Empolese

