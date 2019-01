Addio al maestro Bruno Rigacci, un pilastro della musica classica fiorentina

È morto a 97 anni il direttore d'orchestra e compositore Bruno Rigacci originario di Firenze. Ne dà notizia il figlio Pietro, anch'egli nel mondo della musica classica come pianista e professore.

Così riporta la sua biografia nel sito ufficiale di Rigacci:

Nato a Firenze da famiglia di musicisti, Bruno Rigacci ha compiuto i suoi studi musicali in quella città diplomandosi in pianoforte (A. Casella), composizione (V. Frazzi), direzione d'orchestra (A. Guarnieri), canto e musica corale. Ha iniziato la sua carriera concertistica all'età di 8 anni come pianista. quindi ha svolto intensa attività di compositore. vincendo con la sua opera " Ecuba" il primo premio nel concorso indetto dal Teatro dell'Opera di Roma.

Ha debuttato come direttore d'orchestra dirigendo un'altra sua opera "Prof. King" al Festival delle Novità di Bergamo nel 1957, iniziando subito la sua attività direttoriale con "Il Trovatore" al Kungliga Teatern di Stockholm, dove è rimasto direttore stabile per due anni. Da allora ha diretto nei più importanti teatri d'Italia, Europa e Stati Uniti con un repertorio sinfonico e particolarmente operistico di oltre cento titoli.

E' stato Direttore stabile del Festival delle Settimane Musicali Senesi, Musical director del Philadelphia Music Theater, Principal conductor al San Diego Opera ed al Teatro de La Opera di San Juan ( Portorico) e Direttore artistico del Festival Opera di Barga fino al 1982.

La sua attività di conpositore, a fianco di due Concerti per pianoforte e orchestra, di Due tempi di concerto per tromba, tenore e orchestra e delle due altre opere giovanili ( "Loredana" e "Il principe dell'ignoto") si è maggiormente rivolta alla voce umana spaziando da grandi masse corali ("Magnificat" del 1954, "Salmo 41° di David" fino al recente "Golgotha") a brani per voce sola, ivi incluse numerose liriche con piano e con strumenti.

Ha tenuto corsi di perfezionamento per direttori d'orchestra e per cantanti d'opera in Siena, presso l'Accademia Chigiana, a Opera di Barga, a Lugano presso la Televisione della Svizzera Italiana, a Hamburg, Firenze, Santa Margherita Ligure, a Philadelphia al Curtis Institut al Philadelphia College of Performing Arts, all'Opera Center del San Diego Opera, all'Israel Vocal Arts Institut di New York e di Tel Aviv, all'Istituto Internazionale d'Arte vocale di New York in vacazione in Chiari, al Daniel Ferro vocal program, al Vocal Art Symposia in Spoleto e a Spaziomusica in Orvieto.

E' stato docente di interpretazione di repertorio lirico presso il Teatro di formazione del Maggio Musicale Fiorentino.

Membro dell'Accademia Filarmonica di Bologna e dell'Accademia Internazionale Cherubini di Firenze nel cui Conservatorio ha insegnato per 40 anni Lettura della Partitura, ha ricevuto varie onorificenze, fra cui quella dell'Accademia Internazionale delle Muse per la sua attività di direttore d'orchestra dell' Accademia Medicea di Firenze e quella dell'Accademia Corale Pisana.

