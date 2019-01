Elezioni Volterra, il Pd ha scelto Giacomo Santi come candidato sindaco

Il Partito Democratico di Volterra, riunito in assemblea ha scelto, unitariamente ed all’unanimità, il proprio candidato per la carica di Sindaco del Comune di Volterra. E’ stata accolta con piena soddisfazione, da una sala gremitissima di iscritti, elettori e simpatizzanti, la disponibilità di Giacomo Santi, attuale capogruppo del gruppo consiliare Volterra Futura.

Disponibilità maturata in un percorso condotto in maniera unitaria da parte della Segreteria del Partito e che vede coinvolti e partecipi in primo luogo Stefano Grassi e Jonni Guarguaglini, che offrono a servizio della discussione in merito alla proposta del Partito Democratico di Volterra per le prossime elezioni amministrative, grande disponibilità e insostituibile contributo di idee, di esperienze, di entusiasmo e di competenze.

L’assemblea ha dato anche mandato al candidato di ricercare e definire intese con forze politiche alleate, per le quali siamo stati e rimaniamo aperti, non escludendo neanche la possibilità di ricorrere a primarie per l’individuazione del candidato di coalizione.

Ringrazio Giacomo per il grande impegno e la grande responsabilità che si assume, con lo spirito di servizio e la voglia di fare che lo contraddistinguono e sui quali abbiamo sempre potuto contare.

Ringrazio Stefano e Jonni, che insieme a Giacomo saranno sicuramente in grado di percorrere nel migliore dei modi la strada, difficile ma avvincente, che sin da ora ci porta a presentarci uniti e combattivi. Al lavoro e buona fortuna a tutti noi!

Massimo Malfetti, segretario Unione comunale PD Volterra

