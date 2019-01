Nascosti in bagno dopo il colpo in farmacia picchiano i poliziotti: arrestati a Sovigliana

Beccati mentre si nascondevano dopo il furto in farmacia a Sovigliana (Vinci) nel bagno del negozio, alla vista degli agenti di polizia li hanno colpiti con pugni e spintoni. Per questo sono stati arrestati questa mattina alle 6 due giovani di origine magrebina di 20 e 22 anni, entrambi con iniziali E.A. per pura casualità.

Gli uomini del commissariato di Empoli sono intervenuti su segnalazione dei vigilantes, allertati dall'allarme della farmacia Pietramarina. All'ingresso hanno visto la zona a soqquadro e apparentemente nessuna traccia dei malviventi. Due di questi invece sono stati arrestati. I poliziotti, una volta visualizzate anche le immagini di sorveglianza del negozio, ritengono che i complici fossero in totale almeno 4. Uno di questi è stato inquadrato ed è attualmente ricercato. Necessario accertare se gli arrestati e i ricercati possano essere stati coinvolti in altri furti con spaccata avvenuti recentemente.

In commissariato gli arrestati hanno tirato fuori un totale di banconote e monete per 1.159 euro, nascosti nelle tasche e nelle mutande. Oltre a ciò, due cellulari e un cacciavite usato per scassinare la saracinesca. Il 22enne aveva anche 0.37 g di cocaina. Su entrambi i magrebini, provenienti da Firenze, gravava un decreto di espulsione emesso dal questore di Pistoia il 5 dicembre scorso.

Il pm di turno a Firenze ha disposto il processo per direttissima per la mattina di domani, lunedì 14 gennaio. Dovranno rispondere di tentata rapina impropria, causata dalle botte tirate durante il tentativo di fuga dai poliziotti.

"È un'operazione importante - spiega il dirigente Francesco Zunino - quella avvenuta stanotte, la presenza delle forze dell'ordine sul territorio fornisce risposte alla cittadinanza. Stiamo lottando contro una criminalità di passaggio ma sono soddisfatto del risultato di questa mattina".

