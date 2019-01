Mareggiate attese in Toscana

Tra oggi, domenica 13 gennaio e domani, lunedì 14 gennaio, si verificherà sulla nostra regione un rapido transito di una modesta perturbazione, associata ad un temporaneo rinforzo dei venti e ad una intensificazione del moto ondoso.

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per mareggiate, valido dalle 7 di domattina fino alla mezzanotte, sempre di domani, lunedì 14 gennaio, che interesserà l'Elba e le altre isole dell'Arcipelago nella provincia di Livorno.

Nel corso della giornata il mare diventerà progressivamente da mosso fino ad agitato al largo, in particolare, attorno alle isole di Capraia e Gorgona.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

