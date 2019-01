Meningite, un nuovo caso a Firenze. L'ospedale di Careggi ha accolto una 25enne questa sera, trasferita subito nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravi. Al momento i sanitari stanno cercando di individuare a quale ceppo appartiene il meningococco che l'ha infetta. Come di consueto in questi casi, è stata avviata anche la profilassi per le persone vicine alla giovane.

Tutte le notizie di Firenze