Ha minacciato armato di coltello due allievi marescialli e la proprietaria della borsa rubata, poi nell'inseguimento è stato fermato da una pattuglia della polizia allertata dai passanti. Così un 26enne marocchino è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. È successo in via Il Prato, mentre la donna stava parcheggiando la sua auto. Il giovane è risultato non in regola con il permesso di soggiorno.

