Ozmo Pisa, Nannipieri: "Allestimento della mostra al risparmio"

Il critico d'arte Luca Nannipieri, in un post su facebook con varie fotografie, critica duramente la mostra sul noto artista Ozmo, ospitata alla Cittadella di Pisa, e il mondo dell'arte (curatori, giornalisti, professori, galleristi, critici d'arte, restauratori, guide turistiche) biasima l'allestimento dell'esposizione, voluta dall'amministrazione e approntata al Fortilizio e nella Torre Guelfa.

Scrive Nannipieri, facendo vedere alcune didascalie scritte a mano: "Ecco cosa succede quando, nell'arte, non si coinvolgono i professionisti: pressappochismo invece di cura e meticolosa attenzione ai dettagli. A Pisa una mostra su un artista talentuoso, OZMO, si trasforma in un allestimento a dir poco imbarazzante. Pagano 7.000 euro per avere 20 minuti Vittorio Sgarbi e poi questo è il livello delle mostre istituzionali in città. Se fossi l'artista, toglierei tutto. Dobbiamo esigere di più da chi istituzionalmente vuole ridurre la cultura ad un aspetto marginale, gestito dal volontariato e dallo spicciolame che rimane nei bilanci pubblici. Ozmo è un artista che apprezzo. Le sue opere sono in vari luoghi pubblici nel mondo. Non giudico i curatori, giudico il fatto che, senza adeguati finanziamenti, le mostre e le iniziative d'arte è bene non farle. Non bisogna alimentare la nefasta abitudine di fare manifestazioni artistiche con pochissimi soldi e più si risparmia meglio è. Se si costruisce una scuola, diremmo: più si risparmia meglio è? Se si allestisce una sala parto per le donne, diremmo: più si risparmia meglio è? Perché per la cultura è diventato un merito quel che in altri ambiti è una colpa o una grave mancanza?".

Il mondo dell'arte interviene duramente sulla mostra nei tanti commenti al post. L'esposizione è visitabile fino al 3 febbraio.

