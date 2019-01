Due portavalori orafi sono stati rapinati nelle vicinanze di un hotel a pochi metri dal casello A1 di Arezzo. Due banditi armati di pistola hanno portato via una valigetta con titoli bancari per circa 50mila euro, che non possono essere riscossi. I due portavalori di origine brasiliana sono stati sorpresi da due banditi. Il campionario è stato portato via a bordo di una Fiat Panda, notata nel luogo della rapina.

